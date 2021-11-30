اليوم الثلاثاء .. انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

المستقلة/- انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وسجلت الأسعار ليوم امس الاثنين 147950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفضت ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147900 دينار لكل 100 دولار امريكي.