اليوم الثلاثاء .. ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات

المستقلة/- ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148050 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت أسعار الدولار ليوم امس الاثنين 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

العراق يضع ملفَّ استرداد الأموال المهرَّبة على طاولة اجتماع وزراء العدل العرب

اخبار العراق

اليوم الثلاثاء .. ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات

اخر الاخبار

شركة جوجل تستعد لطرح أول ساعة ذكية لها تحت علامة Pixel التجارية

اخر الاخبار

اليوم.. مواجهة حاسمة بين ميلان الايطالي وليفربول الانكليزي

اخر الاخبار

خبيرة تحدد المواد الغذائية التي تساعد على زيادة الهيموغلوبين في الدم

اخر الاخبار

اليوم.. ريال مدريد سيخوض مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف إنتر ميلان

اخبار العراق

طقس العراق : اجواء ستكون غائمة وممطرة في الوسط والشمال

اخبار العراق

طقس العراق : اجواء ستكون غائمة وممطرة في الوسط والشمال

اخر الاخبار

مقتدى الصدر يستقبل بلاسخارت في منزله بالنجف

اخر الاخبار

المنتخبان الجزائري والمصري يضمنان تأهلهما إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب

اخبار العراق

جينين بلاسخارت تصل الى محافظة النجف في زيارة “غير معلنة”

اخر الاخبار

القبض على متهم سرق أكثر من ٣٠٠ مليون دينار من أحد الدور السكنية في بغداد

اخبار العراق

النزاهة تضبط منظومة إنترنيت فضائية غير مرخصة في البصرة

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بعد انحسار المخاوف من تأثير متغير Omicron

اخبار العراق

المرور تتفق مع اقليم كردستان حول اصدار لوحات الارقام باللغة الانكليزية

اخر الاخبار

“تورج أصلاني” يفوز بجائزة أفضل مصور في بوليوود عام 2021

اخر الاخبار

الشيشان تنُظم أول مؤتمر علمي عملي لمواجهة التطرف والإرهاب