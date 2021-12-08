اليوم الاربعاء .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل

اليوم الاربعاء .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل

المستقلة /-ستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اقليم كوردستان.

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148050 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح أمس الثلاثاء.

أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ، حيث بلغ سعر البيع 148300 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي.