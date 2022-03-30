اليوم الاربعاء .. انخفاض بسعر صرف الدولار مقايل الدينار العراقي في اربيل و بغداد

المستقلة /- انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اقليم كوردستان.

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت أسعار صرف الدولار ليوم أمس الثلاثاء 147200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 147300 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147100 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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