اليوم الاربعاء .. ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

المستقلة / – ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اقليم كوردستان.

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار ليوم امس الثلاثاء 148050 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا في اسعار الشراء، حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.