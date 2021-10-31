اليوم الاحد .. ست مواجهات في ختام الجولة السابعة من الدوري العراقي

المستقلة/- تحتضن ملاعب بغداد والنجف والديوانية، اليوم الأحد، ست مواجهات في ختام الجولة السابعة من منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، أبرزها تلك التي تجمع القوة الجوية وأمانة بغداد على ملعب الشعب الدولي .

حيث يسعى فريق القوة الجوية الثالث الى تعويض مباراته السابقة التي انتهت بالتعادل امام الميناء والعودة الى طريق الانتصارات الذي اختطه لنفسه منذ الجولة الأولى من هذا الموسم بغية الحفاظ على اللقب النسخة السابقة، بينما يأمل امانة بغداد صاحب المركز الرابع عشر في تحقيق نتيجة ايجابية لإعادة توازنه بعد النتائج المخيبة للآمال وآخرها خسارته أمام نفط الوسط بهدفين من دون رد.

وفي لقاء آخر يحتضنه ملعب الشعب الدولي، يستقبل فريق الطلبة سابع الترتيب، ضيفه القادم من الجنوب فريق نفط البصرة صاحب المركز الخامس، في مواجهة تعد فرصة مثالية للانيق الى تصحيح المسار ومصالحة الجماهير، بعد الخسارة التي مني بها في مباراته السابقة امام اربيل بهدفين مقابل هدف واحد، بينما يسعى نفط البصرة الى مواصلة عروضه الممتعة هذا الموسم واثبات احقيته في التواجد بين كبار الاندية.

وفي لقاء ثالث، يلتقي فريق النجف العاشر بضيفه النفط صاحب المركز الثالث عشر في مواجهة مهمة للطرفين، اذ يطمح غزلان البادية لترتيب اوراقه من جديد واكمال ما انهاه الفريق في الموسم الماضي كواحد من فرق المربع الذهبي، في المقابل ستكون هذه المواجهة بمثابة تحدٍ لفريق النفط من اجل تحقيق النقاط الكاملة والابتعاد عن حسابات التعادل الذي لازمه على مدى الجولات السابقة، بالاضافة الى تعويض الخسارة الاخيرة امام الشرطة .

ويستقبل فريق الديوانية الثامن عشر، على ملعبه ضيفه الشمالي فريق زاخو صاحب المرتبة الثامنة بين فرق الدوري الممتاز، ويعول الاحمر الديواني على عاملي الارض والجمهور لعلها تكون سببا في كسب النقاط الثلاث والابتعاد عن فرق المؤخرة طمعاً بالبقاء في مصاف الكبار، بينما ستشكل النقاط الثلاث فارقاً لدى زاخو في مسيرة الزحف نحو الامام وما يقدمه من نتائج طيبة تعطيه الأفضلية على الكثير من منافسيه في المسابقة المحلية.

ويلعب اليوم ايضا سامراء امام نوروز في ملعب بغداد ويلتقي الكهرباء نظيره اربيل في ملعب التاجي.