اليوم الاحد .. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل

المستقلة /- ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت اسعار الدولار ليوم أمس السبت 148100 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148400 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148300 دينار لكل 100 دولار امريكي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

تقرير : ارتفاع صادرات العراق النفطية الى امريكا لتصل الى 248 ألف برميل

اخبار العراق

الصحة تدعو الى تشديد الاجراءات في المنافذ الحدودية وفحص الوافدين

اخر الاخبار

اليوم.. ستقام واحدة من أقوي مباريات الدوريات الأوروبية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

اخر الاخبار

اليوم الاحد .. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل

اخبار العراق

حرب : المحكمة الاتحادية ستؤجل النطق بالحكم بدعوى الطعن بالانتخابات

اخر الاخبار

اختصاصي مناعة يؤكد.. اللقاحات المعززة قد تحمي من سلالة اوميكرون

اخبار العراق

الكاظمي يتلقى اتصال من محمد بن سلمان بمناسبة مئوية الدولة العراقية

اخبار العراق

الكاظمي يتلقى اتصال من محمد بن سلمان بمناسبة مئوية الدولة العراقية

اخبار العراق

رئيس الجمهورية برهم صالح مقالة بمناسبة مئوية تأسيس الدولة العراقية

اخبار العراق

نجاة شاعر في ميسان من محاولة اغتيال 

اخر الاخبار

الفكر والعاطفة في التاريخ والمجتمع

اخبار فلسطين

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تواصل حملاتها الأمنية في جنين…وحماس في مأزق

اخبار العراق

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لكلية آداب بغداد

اخر الاخبار

شيرين تفاجئ جمهور ” أم الإمارات” بحلاقة شعرها

اخر الاخبار

“قلب ستة تسعود” تحلق عاليا بالمغربية ليلى المفضالي

اخبار العراق

كتاب جديد عن تاريخ العراق: الارض والشعب والدولة

اخبار العراق

أمير دولة قطر يهنئ العراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية