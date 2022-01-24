اليوم.. الاحتفال باليوم العالمي للتعليم

المستقلة/- تحتفل دول العالم اليوم، الاثنين، الرابع والعشرين من كانون الثاني/يناير باليوم العالمي للتعليم ، والذي قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة احتفاءً بالدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية.

و احتفال عام 2022، وهو الرابع منذ إقرار هذا اليوم سيكون تحت شعار “تغيير المسار، إحداث تحوُّل في التعليم”.

و أشار التقرير العالمي الذي نشرته اليونسكو مؤخراً عن مستقبل التربية والتعليم، بالتفصيل إلى أنَّ إحداث تحوُّل في المستقبل يقتضي إعادة التوازن على وجه السرعة إلى علاقاتنا مع بعضنا البعض ومع الطبيعة، وكذلك مع التكنولوجيا التي تتغلغل في حياتنا حاملة معها فرصاً لإحراز التقدم من جهة، ومثيرة مخاوف شديدة بشأن الإنصاف والإدماج والمشاركة الديمقراطية من جهة أخرى.

وسيكون الاحتفال باليوم الدولي للتعليم لهذا العام بمثابة منصة لعرض أهم التحولات التي يجب تطويرها بغية إنفاذ الحق الأساسي للجميع في التعليم، وبناء مستقبل يتسم بقدر أكبر من الاستدامة والإدماج والسلم. وسيثير الاحتفال بهذا اليوم نقاشات بشأن كيفية تعزيز التعليم بوصفه عملاً عاماً ومنفعة عامة، وكيفية توجيه التحوُّل الرقمي، ودعم المعلمين وصون كوكب الأرض، وإطلاق الطاقات الكامنة لدى كل شخص لكي يتمكَّن من الإسهام في تحقيق رفاهنا الجماعي والحفاظ على بيتنا المشترك.

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