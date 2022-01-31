اليوم الاثنين .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات

المستقلة /- حافظت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، على استقرارها في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بيع الدولار، 148.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اليوم الاثنين .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات

اخر الاخبار

للمرة السابعة خلال شهر.. كوريا الشمالية تجري اختباراً صاروخياً جديداً

اخبار العراق

الإطاحة بمتهم خطير في ميسان

اخر الاخبار

دعوة لاشراك المرأة في ادارة التعليم العالي والجامعات العراقية

اخبار العراق

أمانة التعاون الإسلامي تعقد دورتها التدريبية الثانية لملاحظة الانتخابات

اخر الاخبار

أكلات عراقية شهية تزيد نسبة (الثول) والبعض يصاب بالدوار

اخر الاخبار

بالفيديو: هناء التاغي تعالج قضية اجتماعية في كليب “حنا هما حنا”

اخر الاخبار

بالفيديو: هناء التاغي تعالج قضية اجتماعية في كليب “حنا هما حنا”

اخبار مصر

ئ

اخبار العراق

كربلاء تستضيف المؤتمر الثالث لمنع التطرف ومكافحة الارهاب

اخبار العراق

كتاب جديد عن مملكة اشنونا

اخبار العراق

الركابي : الاطار سيشارك بالعملية السياسية او قد يتجه نحو المعارضة او المقاطعة

اخر الاخبار

محلل : الاطار التنسيقي والاتحاد الكردستاني بامكانهما احباط تمرير زيباري كرئيس للجمهورية

الاخبار

رياضة عربية : منتخبا مصر والمغرب يلتقيان ضمن بطولة كأس امم افريقيا

اخر الاخبار

تعدين الذهب.. الصين تستحوذ على حوالي 11% من إجمالي الإنتاج العالمي

اخر الاخبار

في زيارة عمل.. امير قطر يتوجه الى واشنطن للقاء الرئيس الامريكي

اخبار العراق

لإيفاد موظفين خلافاً للضوابط.. صدور حكم بالحبس على محافظ ذي قار الاسبق