اليوم الإثنين.. انطلاق منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021

المستقله/- يصطدم منتخب العراق بالمستضيف قطر، فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب 2021، حيث تنطلق اليوم الإثنين، منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021، والتي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر المقبل، بـ 4 مواجهات عندما يواجه منتخب تونس نظيره الإمارات ، وتلعب موريتانيا مع سوريا، ويلتقى عمان مع البحرين ، وأخيرا قطر تواجه العراق.

ويحتل العنابى القطري صدارة المجموعة الأولى برصيد6 نقاط، بعد الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل فيما يحتل العراق المركز الثانى وعمان في المركز الثالث وةالبحرين في المركز الأخير.

وكان قد تقدم الاتحاد العُماني لكرة القدم خطابا رسميا إلى الاتحاد الدولي “فيفا” بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة المنتخب العُماني أمام نظيره القطرى.

ونجح منتخب قطر فى الصعود للدور ربع النهائي فى بطولة كأس العرب 2021 بعدما خطف فوزا ثمينا على حساب عمان بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس العرب المقامة حالياً في الدوحة.

ومن المتوقع أن يخوض قطر مباراة اليوم بالتشكيل الآتي

في حراسة : سعد الشيب.

خط الدفاع: بيدرو ميجيل، عبد الكريم حسن، همام الأمين ، بسام الراوي ، بوعلام خوخي.

خط الوسط: عبد العزيز حاتم، حسن الهيدوس وكريم بوضياف.

الهجوم: أكرم عفيف والمعز علي.

وافتتح منتخب قطر افتتح مشواره في البطولة بالفوز على البحرين بهدف دون مقابل، فيما تعادل منتخب سلطنة عمان مع العراق بهدف لكل منهما.