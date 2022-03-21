اليوم الإثنين المقبل .. أصالة ونبيل شعيل يحييان حفلاً غنائيًا فى دبي

المستقلة /- يحيى كل من النجمة أصالة والنجم نبيل شعيل، حفلاً غنائيًا، في دبى بعنوان أمسيات خالدة، يوم الإثنين المقبل الموافق 28 مارس الشهر الجارى، ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وكانت أصالة قد طرحت أغنية جديدة بعنوان “تقول تبغانى”، والتي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع “إنستجرام”، وعلقت أصالة علي مقطع الأغنية، “غنّيت بمنتهى الجرأه تحرّرت من جميع القيود الّلي بتأخّرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل الّلحنية حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء.. ولأنّي منّ وقت سمعتها وأنا شايفه كلّ جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيله المرتقيه الّلي بتستحق لمّا بدّي غنّي له بأحلى ماعندي أهديه”

أما الفنان الكويتى نبيل شعيل أطلق مؤخرا ميني ألبوم جديد بعنوان “يقولون”، وتكون من ثلاثة أغاني هي “يقولون” من ألحان ميثم علاء الدين وكلمات أحمد الصانع، والثانية “أسوأ أيامي” من كلمات وألحان علي بو غيث، والثالثة “أنا اتحراك” كلمات أحمد الصانع وألحان عبد الله الجاسم، وتوزيع الأغاني عثمان عبود، علي المتروك وزيد نديم.