اليعقوبي يحذّر من فتنة تزوير الانتخابات أو توظيف السلاح والمال السياسي فيها

المستقلة ..حذّر المرجع الديني محمد اليعقوبي من تزوير الانتخابات القادمة أو استعمال السلاح أو توظيف المال السياسي المسروق من قوت الشعب للتأثير على الناخبين أو تغيير نتائج الاقتراع لصالح الجهات التي تملكه”

وقال اليعقوبي في خطابه السنوي في ذكرى وفاة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) ان مثل هذه الفتنة تؤدي الى تمزيق المجتمع والاقتتال وفقدان العدالة الاجتماعية وتدمير البلاد وفسح المجال لتدخل الارادات الاجنبية ووصول طبقة غير مؤهلة لقيادة الدولة، وهذه من أعظم الجرائم التي تُرتَكب في حق الشعب”

وفي خطوة استباقية طلب اليعقوبي من أبناء الشعب العراقي – وهم يستعدون لخوض انتخابات برلمانية حاسمة في هذا العام- ان يكونوا على مستوى عالٍ من الوعي والفطنة عند اختيار من يحكمهم لينقذوا البلد من الكوارث التي حلّت به.”