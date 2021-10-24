اليسا تنفي الشائعات عبر تغريدة حول ارتدائها درع اثناء حفلتها في بغداد

المستقلة/-نفت الفنانة اللبنانية إليسا، الأحد، ما أشيع حول ارتدائها سترة واقية من الرصاص خلال إحياء حفلها الغنائي في العاصمة بغداد.

وقالت إليسا في تغريدة على حسابها الرسمي، تابعته المستقلة، “زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني”، مضيفة “ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية”.

وتابعت، “كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود”، متمنية من “الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة”.

واختتمت إليسا توضحيها بوسم “#عيب”.