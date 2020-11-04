اليسا تنفي اتهامات ميسا دسوقي بمهاجمتها عبر السوشيال ميديا

المستقلة.. نفى أمين أبي ياغي مدير أعمال الفنانة إليسا أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد لإليسا أو مكتبها في قضيّة الهجوم على الفنانة من اصل مصري ميسا الدسوقي.

وتعرضت الدسوقي المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية الى هجوم عبر صفحات المواقع الإلكترونية بعد عرض أغنيتها ” مصر راجعة تاني “، واتهمت جمهور الفنانة اللبنانية ،بالهجوم عليها “بطريقة مثيرة للشبهات”، عبر صفحة على يوتيوب تحمل إسم أليسا.

وأشار أبي ياغي في إتصال هاتفي، أن الفنانة إليسا تملك صفحة رسميّة وحيدة عبر قناة ” يوتيوب ” وأي صفحة أخرى تحمل أي إسم آخر لا تمثّل إليسا بتاتاً .

واضاف “أننا عادة نقفل أي صفحة تنتحل إسم أليسا بطريقة غير شرعية، وسنعمل على إقفال هذه الصفحة فوراً”.

وبشأن نيّة الفنانة ميسا دسوقي رفع قضيّة في المحاكم الأميركيّة أجاب أبي ياغي : ” هذا أمر مؤسف، لأننا لا علاقة لنا بكل هذا الموضوع، وفي حال أصرّت الفنانة ميسا على هذا، فلتفعل ما تراه مناسباً ، وإذا كنا قد أخطأنا بحقها فليحكم القضاء بذلك، ونحن نحترم كل الفنانين ولا نقبل بأي تعرّض لأي فنانة أو فنان”.

وكانت ميسا دسوقي قد صرّحت أنها تكنّ لأليسا كل الإحترام، وهي استغربت هذا الصمت والتجاهل للتعرّض لها عبر جمهور ينتحل صفة موقع يخصّ الفنانة اللبنانية.

بدوره، صرّح مدير أعمال الفنانة ميسا دسوقي، المخرج عمرو الطحاوي قائلاً، سننتظر إقفال هذه الصفحة المشبوهة والتي تسيء للفنانة أليسا بقدر ما تسيء لغيرها، وأتمنى أن تنتهي القضية بإقفال الصفحة، بعدما أثارت الكثير من اللغط غير المبرّر.