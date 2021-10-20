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اليسا تصدم جمهورها بتغير ملامحها .. صورة

المستقلة /- اثارت الفنانة اللبنانية اليسا جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها الاخيرة وتغير ملامحها.

في التفاصيل ، نشرت الفنانة اللبنانية اليسا عبر حسابها الشخصي على تطبيق التويتر عدة صورة لها من أخر جلسة تصوير قامت بها ، حيث ظهرت بملامح غير مألوفة وتغيير كبير على شكلها.

من جهة أخرى ، وفي أخر مقابلة لها إتضحت بعض معالم حبيب إليسا، حيث قالت الأخيرة: “أعيش حالة حب حاليا وأنا سعيدة جدا ولا مانع من أتّكل على شريكي في بعض الأمور. حبيبي ليس قريباً بالمسافة ولا أراه بشكلٍ يومي وهذا الأمر يساعد في الإبقاء على الشغف في الحب لوقت أطول”.

وأكّدت إليسا أنّها مستعدّة للقيام بالعلاجات أو العمليّات التجميلية اللّازمة للحفاظ على الصورة التي أحبّ أن أرى نفسي بها، وقالت: “لا أتعمّد إظهار مفاتني لكن ليست لديّ أيّة مشكلة في حال ظهرت بعفوية”.

أما عن اعمالها الجديدة كشفت اليسا “أسمعني زياد برجي منذ يومين أغنية أبكتني فأخذتها وسعيدة بتعاملي مع مروان خوري من جديد”

وتابعت: “الكل يستطيع النجاح. إذا كنتِ فنّانة مبتدئة وطرحتِ أغنية ناجحة، فهذا نجاح، لكن بعد ذلك، يأتي الاستمرار بالنجاح والحفاظ على المستوى نفسه. النجاح مؤقّت، على عكس الاستمرار بالنجاح”.

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