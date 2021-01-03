اليسا تشن هجوماً على حكومتها بسبب الحرس الثوري الإيراني

المستقلة /- حملت النجمة اللبنانية إليسا بعنف على المسؤولين اللبنانيين واصفةً إياهم بأنهم بلا شرف وبلا كرامة حسب تعبيرها وذلك في تغريدة لها أطلقتها رداً على ما ورد من تصريحات لقادة الحرس الثوري الإيراني، وسألت مستغربة: “أين هو رئيس الجمهورية من هذا الكلام؟”.

وكتبت: “الحرس الثوري الإيراني عم يقول إنو صواريخ لبنان وغزة هي من دعمن وخطن الأمامي لمواجهة إسرائيل. وين رئيس الجمهورية من هالحكي؟ وين الدولة كلها من هالحكي؟ نحنا شو خصنا فيكن. اللي هل القد قوي يروح يحارب من عندو هوي.. شو هل الفجور وشو هل الوقاحة وشو إنو مسؤولينا بلا شرف وبلا كرامة”.