اليسا  ترد على مثيري الفتن : انا وهيفا ونجوى ونوال كلنا نجمات

المستقلة.. شددت النجمة اللبنانية اليسا على أن المنافسة بينها وبين المطربات الأخريات هي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني.

وقال اليسا في تغريدة على صفحتها بموقع التواصل تويتر ” خليني إحسم الجدل من الآخر. نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني”.

وأضافت “نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن”