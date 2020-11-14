اليسا  ترد على مثيري الفتن : انا وهيفا ونجوى ونوال كلنا نجمات

المستقلة.. شددت النجمة اللبنانية اليسا على أن المنافسة بينها وبين المطربات الأخريات هي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني.

وقال اليسا في تغريدة على صفحتها بموقع التواصل تويتر ” خليني إحسم الجدل من الآخر. نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني”.

وأضافت  “نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن”

 

اقرأ المزيد
اخبار العراق

القبض على ثلاثة متهمين بالتعاطي والمتاجرة بالمخدرات في الناصرية

اخر الاخبار

الدايني : العراق العربي أقوى لشعبه وجيرانه

اخر الاخبار

أرمينيا تتسلم جثث أكثر من 2300 من جنودها في النزاع مع اذربيجان

اخر الاخبار

نائبة عن حزب ماكرون تسعى لمنع متاجر بيع الحجاب في فرنسا

اخر الاخبار

ترامب.. وجه أمريكا القبيح

اخبار العراق

لجنة نيابية تشدد على أهمية استقلال مفوضية الانتخابات لضمان النزاهة

التعليقات مغلقة.