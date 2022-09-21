اليسا تحتفي بتجاوز الدويتو مع سعد لمجرد ربع مليار مشاهدة

المستقلة/- احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا بتجاوز أغنيتها «من أول دقيقة» حاجز الربع مليار مشاهدة، إذ حققت 252 مليون مشاهدة حتى الآن، وخلال 4 أشهر، وعبر حسابها الرسمي على تويتر علقت :«رقم قياسي جديد».

وطرحت الفنانة اللبنانية منذ 4 أشهر أغنية «من اول دقيقة» التي جمعتها بالفنان المغربي سعد لمجرد، وحققت الأغنية نحاجا كبيرا منذ طرحها، وتجاوزت ربع مليار مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتحتل الأغنية الترند رقم 4 للموسيقى.

أغنية «من أول دقيقة» من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال وتوزيع أحمد إبراهيم، والأغنية باللهجة المصرية.

وطرحت الفنانة إليسا مؤخرا أغنية تحمل اسم «أنا وبس» عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، من ألحان زياد برجي، وكلمات أحمد ماضي، وتوزيع وموسيقي طارق توكل، وإخراج إنجي الجمال.

وكان قد طرح سعد لمجرد في بداية سبتمبر الجاري فيديو كليب أغنيته الجديدة باللهجة المصرية «الحلق اللي عامل قلق»، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي، والفيديو من إخراج دان حداد .

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وتجاوزت 6 ملايين مشاهدة، خلال أسبوعين فقط منذ طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.