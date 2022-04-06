اليابان تستثمر في خدمات الصحة الإنجابية والشباب في محافظة الديوانية

المستقلة/- ساهمت اليابان بمبلغ 777.592 دولار أمريكي (سبع مئة وسبع وسبعون ألفاً وخمس مئة وإثنان وتسعون) لبرنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان في محافظة الديوانية.

وقال بيان عن الصندوق أن المنحة الجديدة ستغطي خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة المنقذة للحياة والخدمات المتعلقة بالشباب من النازحين والعائدين الى المحافظة بالإضافة الى سكان المحافظة. سيستفيد من هذا التعاون ما يُقارب من 300000 فرداً في المحافظة من خلال تحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.

ويدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان إعادة تأهيل المستشفيات في أربع مدن رئيسية في المحافظة من خلال تعزيز قدرات العاملين في المجال الصحي الذين يخدمون السكان. سيقدم الصندوق أيضاً الدعم النفسي الاجتماعي وخدمات المشورة لليافعين واليافعات والشباب في المراكز وعيادات الرعاية الصحية الأولية والمدارس في جميع أقضية ونواحي الديوانية.

وقال السفير الياباني لدى العراق، سوزوكي كوتارو، “تستمرّ اليابان بدعم الشعب العراقي من خلال مختلف المساعدات الإنسانية منذ عام 2014، والتي بلغ قدرها أكثر من 600 مليون دولار أمريكي حتى الآن”.

وأضاف: “”أثق في أن صندوق الأمم المتحدة للسكان سيقوم تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية في الديوانية بالتنسيق مع السلطات المحلية والمجتمع، من خلال استكمال هذا المشروع والاستفادة من خبراته الممتازة في هذا القطاع”.

وتعليقاً على المنحة، قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، الدكتورة ريتا كولومبيا: “أن محافظة الديوانية هي من أكثر محافظات العراق فقرًا. وقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع وزاد من مشاكل الصحة العاطفية والنفسية والعقلية، خاصة بالنسبة لليافعين واليافعات والشباب. وأنا ممتنة لشعب اليابان على التزامه بتحسين نوعية حياة الناس في الديوانية والاستثمار في صحتهم، سواء الإنجابية أو النفسية “.

وبفضل اليابان، سيتمكن اليافعون واليافعات والشباب أيضاً من الوصول إلى دورات المهارات الحياتية في مراكز الشباب للتعامل مع التوتر والإحباط والعواطف وقضايا الحياة اليومية.