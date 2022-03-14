اليابان تدين الهجوم الصاروخي على أربيل

السفارة اليابانية في بغداد

المستقلة/- أدانت حكومة اليابان الهجوم الصاروخي الذي إستهدف مدينة أربيل الليلة الماضية، معتبرة هذا العمل يهدد سيادة العراق وأمنه وإستقراره، وكذلك السلام والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال السكرتير الصحفي للحكومة اليابانية أنو هيكاريوكو، في بيان أن حكومة اليابان تدين بشدة هذا الهجوم الذي يهدد سيادة العراق واستقراره.

واشار إلى أن حكومته ستواصل دعم جهود حكومة العراق لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، وعلاوة على ذلك ستواصل حكومة اليابان جهودها الدبلوماسية من أجل تخفيف التوترات واستقرار الوضع في عموم منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مدينة أربيل قد تعرضت، يوم امس، الى قصف صاروخي من الأراضي الإيرانية، تضمن سقوط 12 صاروخا على مناطق قرب مطار أربيل.

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