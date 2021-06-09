اليابان تتخذ قرارا جديدا بخصوص أولمبياد طوكيو

المستقلة/- قال رئيس الوزراء الياباني، يوشيدا سوجا، اليوم الأربعاء، إن بلاده ترغب في المزيد من تقليص عدد الأجانب الوافدين إلى اليابان، على هامش دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة طوكيو.

وقال سوجا أمام البرلمان، إن عدد المسؤولين والإداريين والصحفيين المنتظر توافدهم من خارج اليابان سيجرى تقليصه، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان من المفترض في البداية، أن تشهد طوكيو حضور 180 ألف شخص معتمدين للأولمبياد، وجرى تقليص العدد إلى أقل من النصف، كما تقرر منع حضور المشجعين الأجانب إلى اليابان.

وأكد سوجا مجددا أن اليابان لا تزال ملتزمة بتنظيم الدورة الأولمبية، رغم استمرار أزمة جائحة كورونا.

وقال رئيس الوزراء: “أود أن أوجه رسالة من اليابان، مفادها أن العالم واجه الصعوبات التي جلبتها جائحة كورونا، وتغلب عليها بالوحدة”.

كذلك تعهد سوجا بأن يحصل جميع المواطنين، الراغبين في التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، على اللقاح بحلول تشرين ثان/نوفمبر المقبل.