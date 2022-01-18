الولايات المتحدة ستسلم العراق قطعتين أثريتين ‏تعودان لأكثر من 4000 سنة

المستقلة /- أعلن المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف، أن الولايات المتحدة ستسلم العراق قطعتين أثريتين ‏تعودان لأكثر من 4000 سنة.

وقال الصحاف في بيان تلقت المستقلة اليوم الثلاثاء، إن”القنصلية العامة لجُمهورية العراق في لوس أنجلوس وبالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني الأمريكي للتحقيقات ستتسلم قطعتين أثريتين ‏تعودان إلى أكثر من 4000 سنة”، مبيناً أن “إحدى القطع هي عبارة عن لوح مسماري يعود إلى مدينة أُور ،والثانية هي جزء من منشور مسماري نادر جداً يعود إلى مدينة بابل القديمة ،ولا توجد سوى قطعتين منه في العالم وقد كان يستخدم كأداة تعليم نادرة”.

وأضاف أن “هذا الإنجاز أصبح في وضع اليد بعد مصادرتها من قبل السلطات الأمريكية ضمن الجهود التي تبذل لملاحقة الإتجار غير المشروع بالآثار العراقية ومن خلال تتبع المعلومات المُقدمة واتخاذ الإجراءات القانونية لوضع اليد عليها والعمل على إرجاعها إلى موطنها الأصلي من خلال السلطات العراقية”.

وتابع أن “مراسيم التسليم ستجرى في مبنى القنصلية العامة لجُمهورية العراق في لوس أنجلوس بتاريخ الـ20 من كانون الثاني الحالي خلال احتفال رسمي”.

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