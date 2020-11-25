الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة يومية بوفيات كورونا 2157 وفاة

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المستقلة /… تجاوزت الوفيات اليومية جراء كورونا في الولايات المتحدة الألفي حالة لأول مرة منذ أيار، فيما تعج المستشفيات فيأنحاء البلاد بمصابي الفيروس مما ينذر بزيادة مرتقبة في الوفيات.

وسجلت حصيلة الوفيات 2157 أمس الثلاثاء بمعدل وفاة كل 40 ثانية فيما بلغت الإصابات اليومية 170 ألفا.

وقال خبراء إن الأعداد قد تزيد نظرا لتحدي ملايين الأمريكيين التحذيرات والسفر لعطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وتجاوز عدد من دخلوا المستشفيات للعلاج من كوفيد-19 أمس الثلاثاء 87 ألفا وهو أعلى معدل على الإطلاق.

ومن المنتظر أن تصدر إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قرارها بشأن الاستخدام العاجل للقاح الذي تنتجه شركة فايزرللوقاية من كوفيد-19 في العاشر من ديسمبر.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأن تكون مكافحة الجائحة على قمة أولوياته عندما يتولى منصبه في 20 يناير وسيلقي كلمة بهذا الشأن اليوم الأربعاء.( النهاية)

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