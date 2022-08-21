الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تنفذ مشاريع متميزة في العراق

المستقلة/- رحيم الشمري/..تنفذ الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا jicA ادارة المساعدات الإنمائية لليابان ODA في جميع أنحاء العالم وخاصة العراق ، للعلاقات الجيدة الممتدة لعشرات السنوات بين البلدين الصديقين ، ومتانة اليابان بالصناعات والانتشاء ورصانة أعمالها .

وتدعم جايكا التنمية الاجتماعية والاقتصادية بانواع مختلفة من وسائل المساعدة ، بالاستفادة من الخبرات والتقنيات والمعرفة اليابانية ، والتي تشمل التمويل والتعاون الاستثماري والفني والمنح ، وقام مكتب جايكا العراق بتنفيذ 32 قرض تضمن تدريب وتمويل استثماري للقطاع الخاص .

وتعتمد جايكا الاستراتيجية المساعدة في العراق عبر اربع ركائز استراتيجية في مختلف المجالات للتعاون الوثيق مع الشعب العراقي ، تتمثل في تطوير الصناعة وتنويعها ، وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية ، وإعادة تأهيل البنية الأساسية المعيشية ، وتعزيز الحوكمة .

ووصلت قروض مشاريع العراق 7.8 مليار دولار ، قسمت على قطاعات النفط والغاز والصناعة 30% والنقل 8% والكهرباء 29% و اعمال المياه 21% ، وشكلت الإنجازات الرئيسية إنشاء محطات تصفية المياه ، وإنشاء محطة حاويات في شمال ام قصر ، وإنشاء محطات كهربائية ثابتة ولغاية شهر تشرين الثاني ٢٠٢١ .

وبرز التعاون الفني بتدريب عدد ١٠٠٠٠ مشارك بالتدريب حسب القطاعات ، الكهرباء 2,718 والزراعة والتنمية الريفية 2,070 والحوكمة 1,743 ومصادر المياه 1,173 والصحة 842 ، لغاية شهر تشرين الثاني ٢٠٢١ .

وتوزعت المساعدات الإنمائية الرسمية عن طريق جايكا في العراق ، قطاع النفط والطاقة تساعد في توسيع مرافق تصدير النفط الخام وبناء مصفاة في البصرة مجمع التكسير الحفري للسوائل FCC باستخدام التكنلوجيا اليابانية لتحسين جودة المنتجات النفطية ، وقطاع الكهرباء إعادة بناء وتأهيل يشمل توليد الطاقة وتوزيعها لضمان امداد مستقر للكهرباء ، وقطاع النقل تدعم اعادة تأهيل ميناء ام قصر وشبكات الطرق والجسور من اجل حركة فعالة للاشخاص والبضائع ، وقطاع الصحة بالمساعدة في بناء المستشفيات بشكل رئيسي في جنوب ووسط العراق ، كما قدمت معدات الوقاية الشخصية للعاملين في المجال الطبي استجابة لكوفيد 19 ، واعمال المياه في تحسين كل امدادات المياه ونظام الصرف الصحي في جميع انحاء العراق لضمان الحصول على كمية ونوعية مناسبة من المياه ، وقطاع الزراعة قدمت جايكا دعما شاملا لتنمية القطاع الزراعي لتحسين مرافق الري وتعزيز جمعيات مستخدمي المياه وتشجيع البستنة .

وتضم مشاريع قروض المساعدات الانمائية اليابانية ، تاهيل الموانئ ، وقرض قطاع الري ، وتاهيل محطة كهرباء المسيب الحرارية ،  واعادة اعمار طرق وجسور السماوة ، وتطوير مصفاة البصرة خدمات هندسية ، واعادة تاهيل مصنع اسمدة خور الزبير ، واعادة اعمار مرافق تصدير النفط الخام ، واعادة اعمار قطاع الكهرباء المرحلة الاولى والثانية والثالثة ، وتحسين امدادات المياه في البصرة المرحلة الأولى والثانية ، وإعادة أعمار قطاع الكهرباء في إقليم كوردستان ، وتحسين إمدادات المياه في كوردستان ، والخدمات الهندسية لتحسين مجاري بغداد ، وقطاع المياه في وسط وغرب العراق ، وبناء محطات ديرلوك الكهرومائية ، وإعادة إعمار قطاع الصحة ، وتطوير شبكة الاتصالات للمدن الرئيسية ، وتطوير مصفاة البصرة المرحلة الأولى والثانية والثالثة ، وتهيل محطة توليد الطاقة الحرارية في الهارثة ، وبناء الصرف الصحي في إقليم كوردستان ، وقرض قطاع الري المرحلة الثانية ، وقرض سياسة تنمية الإصلاح المالي المرحلة الأولى والثانية ، وتمويل الاستثمار في القطاع الخاص محطة حاويات جديدة في ميناء ام قصر ، والتعاون الفني إدارة مياه الري المستدامة من خلال جمعيات مستخدمي المياه ، ومشروع تعزيز القدرات في مجال الصحة والسلامة المهنية .

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