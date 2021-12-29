الوكالة اليابانية الدولية تتابع مشاريع الموانئ والكهرباء والمصافي والصناعات

المستقلة/- رحيم الشمري/.. نفذت الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي زیارة میدانیة إلى مواقع مشاریع البصرة ، والتقت النائب الأول للمحافظ ، لمتابعة اليات تنفيذ القرض الياباني المخصص للمحافظة ، لمشاريع تاهيل الموانئ ومحطات الطاقة الكهربائية والمصافي والصناعة ومعامل الاسمدة .

وبحث رئیس فريق المبعوثین كي تویاما وكوتا كوریبایاشي ، وممثلو الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي مكتب العراق ، خلال زیارات میدانیة لمواقع المشاریع في البصرة والممولة من قرض المساعدة الإنمائیة الرسمیة الیابانیة ، مشاريع تطویر مصفى البصرة ومشروع تأھیل قطاع الموانئ ومعمل الأسمدة في خور الزبیر ومشروع تأھیل محطة الطاقة الحراریة في الھارثة .

والتقى تویاما وفريق الوكالة النائب الأول لمحافظ البصرة محمد طاھر التمیمي ، برفقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وموظفي الارتباط في البصرة المعتمدین من سفارة الیابان ، تضمن عرض لتاریخ مساھمات وإستراتیجیة الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي لإعادة إعمار وتنمیة العراق ، واستعراض ما كشفت عنھا الزیارات المیدانیة ، وابدى الجانبان تقديرهما للجھود المكثفة التي تبذلھا كل الجھات العراقیة المنفذة ، والمقاولین والاستشاریین المعنیین برغم وباء كوفید – ۱۹ ، لإكمال المشاریع في أقرب أمد لسد الاحتیاجات الطارئة للمواطنین العراقیین ، وأھمیة منح الصلاحیات لفرق المشاریع المعنیة للتعامل مع المشاكل لتي تواجھھا المشاریع للإسراع بالتنفيذ .

ووفرت الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي منذ عام ۲۰۰۳ نحو ۷٬۸ ملیار دولار من قروض المساعدة الإنمائیة الیابانیة ، الى ۳۲ مشروعا لتطویر البنى التحتیة في مجالات الكھرباء والموانئ والجسور وتجھیز المیاه والصرف الصحي والري والاتصالات ، والتي من بینھا ما أنجز وبدأت بالعمل لتوفیر الخدمات ، ونفذت الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي أیضا برامج تعاون فني ، بضمنھا تدریب اشترك فیھا نحو ۱۰٬۰۰۰ من العراقیین في الیابان ، أو بلد ثالث بھدف تطویر رأس المال البشري في العراق .

واكد فريق الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي ، ان مشروع تطویر مصفى البصرة مستمرة أعمال تھیئة الموقع على وفق الجدول الزمني برغم ظروف الوباء ، وستبدأ أعمال تشیید المنشآت الدائمة أوائل عام ٢٠٢٢ ، ويهدف المشروع إلى تحسین نوعیة وإنتاجیة المنتجات النفطیة عبر تطویر مصفى النفط الحالي ، اما مشروع تأھیل قطاع الموانئ ، یجري حالیا تشیید رصیف الخدمة في میناء أم قصر اضافة الو المكونات الأخرى للمشروع المتضمنة الرصیف العائم وزورق القطر ومراكب محطات الربابنة ، والسعي لزیادة كفاءة عملیات الموانئ ، كون المیناء سیكون لیس فقط بوابة العراق ، انما احد المحاور التجاریة الإقلیمیة .

وبينت الوكالة الانمائية ان مشروع تأھیل معمل الأسمدة في خور الزبیر ، بعد إكمال القرض المقدم للمشروع ، بدأ خط الإنتاج الثاني￼￼ من المعمل الذي أعید تأھیلھ یعمل الآن بفعالیة لإنتاج سماد الیوریا ذي الأھمیة الفائقة في زیادة الإنتاج الزراعي في العراق ، والتشغیل والصیانة الجیدین للمعمل یعدان ضروریین لإدامة قدرة التشغیل العالیة للمعمل ، وكذالك مشروع تأھیل محطة الطاقة الحراریة في الھارثة ، تستمر أعمال تشیید الوحدة رقم ۱ والتي ، اضافة إلى الوحدة رقم ٤ التي أكملت ، ستوفر الكھرباء لسد احتیاجات المواطنین في البصرة وكل محافظات العراق .

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