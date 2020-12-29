الوقف المسيحي : انخفاض عمليات التزوير في وثائق املاك المسيحيين

المستقلة / – أقرّ ديوان الوقف المسيحي والديانات الاخرى بانخفاض عمليات التزوير في وثائق بيع وشراء املاك المسيحيين منذ العام 2017 ولغاية الان، مؤكدا ان التجاوز المباشر على الاملاك اكبر من امكانياته.

وقال مدير الاعلام والعلاقات العامة في الوقف الاب مارتن هرمز في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة : ان ظاهرة التجاوز على املاك المسيحيين الذين غادروا العراق وتركوا منازلهم ظهرت في عامي 2015 و2016، لافتا الى ان الوقف شارك بعدها في لجنة خاصة شكلها مكتب رئيس الوزراء انذاك.

واضاف ان مخرجات اللجنة اوصت وزارة العدل باتخاذ الاجراءات القانونية، اذ قامت الوزارة باصدار تعميم لجميع دوائر التسجيل العقاري بضرورة اعلام الوقف بعملية البيع الجارية على اي عقار يملكه مسيحي لغرض التأييد على صحة البائع، او دعوة تقام على الاموال المنقولة وغيرها للمسيحيين، ولا يفتح بيان لبيع اي عقار مسيحي لشخص اخر ما لم تستحصل موافقة الوقف في ذلك، منوها بان الاوليات لم تستخدم فيها انتحال شخصية او تزوير.

وتابع هرمز: ان المحاكم لا تصدر اي قرار الا بادخال الوقف المسيحي كشخص ثالث لاعطاء كل المعلومات المتوفرة لدينا حول الشخص المسيحي المدعى عليه، وهل ان عملية البيع او الدعوة المقامة صحيحة او لا، ومن ثم يترك الامر للقاضي لاصدار القرار، مبينا ان بعض المحاكم تستشير الوقف المسيحي في مسألة القسام الشرعي لبيان اي معلومات متوفرة، مؤكداً ان هذه الاجراءات قللت عمليات التزوير بشكل كبير جدا منذ عام 2017 ولغاية الان، مقرا بوجود مشكلة التجاوز المباشر على املاك المسيحيين والتي تقع خارج اطار امكانيات الوقف، ما يتطلب جهداً امنيا وبسياقات خاصة محددة بدوائر معينة كمراكز شرطة او المحاكم المختصة.