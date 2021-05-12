الوقف السني يعلن استمرار فتح المساجد خلال حظر التجوال

المستقلة /…  أعلن ديوان الوقف السني في العراق  استمرار فتح المساجد وإقامة الصلوات كافة خلال فترة حظر التجوال الشامل.

وقال رئيس الديوان سعد كمبش في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء  “نؤكد على استمرار فتح المساجد وإقامة صلاة العيد والصلوات كافة بشكل اعتيادي”.

وأضاف، “لا يوجد هناك أي غلق خلال فترة الحظر”.

وتشهد جميع المحافظات العراقية، باستثناء اقليم كوردستان، اجراءات حظر تجول شاملة بدأت منتصف ليلة امس وتستمر عشرة ايام، ضمن اجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا في البلاد.    (النهاية)

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