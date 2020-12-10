الوفد الوزاري العراقي سيجري جولة من المباحثات مع نظرائهم المصري

المستقلة /-انطلقت في القاهرة، مباحثات الوفد الوزاري العراقي مع الجانب المصري.

وقال الناطق باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد للوكالة الرسمية، وتابعته المستقلة اليوم الخميس، إن “الوفد الوزاري العراقي سيجري جولة من المباحثات مع نظرائهم في جمهورية مصر العربية، يتخللها إجراء جولات ميدانية لعدد من المشروعات ضمن قطاعات التنمية والصحة والاسكان”.

واضاف مجيد ان “المنسق الوطني للمجلس الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، سيلتقي نظيره المصري”، مبينا ان “اللقاءات ستكون ضمن مخرجات القمة الثلاثية المنعقدة في عمان، والتي انبثق عنها المجلس التنسيقي بين العراق والأردن ومصر”.

وكان وزير التخطيط، خالد بتال النجم قد وصل على رأس وفد وزاري إلى القاهرة، في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية، تستمر أربعة أيام، وتهدف الزيارة إلى ايجاد الآليات المناسبة لتفعيل ماتم الاتفاق عليه في اللجنة العليا العراقية- المصرية المشتركة، فضلا عن متابعة تنفيذ، المشروعات المنبثقة عن المجلس التنسيقي العراقي- المصري- الاردني المشترك”.