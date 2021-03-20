الوفد الكردي يغادر البرلمان بسبب عدم توصل إلى اتفاق بشأن المادة 11

المستقلة /… غادر وفد إقليم كوردستان مبنى البرلمان بسبب عدم توصل إلى اتفاق بشأن المادة 11 من قانون الموازنة الاتحادية.

وقال مصدر برلماني  للـ(المستقلة) اليوم السبت أن مغادرة الوفد الكوردي جاءت بعد تراجع الكتل الشيعية وعدم التزامها باتفاق أمس مع الوفد الكوردي وهيئة رئاسة البرلمان.

وأفاد مصدر برلماني، في وقت سابق من يوم السبت، بحضور وفد اقليم كوردستان إلى مبنى البرلمان العراقي قبيل انعقاد جلسة التصويت على موازنة 2021.

وكان وفد اقليم كوردستان، قد تواجد يوم أمس الجمعة في مبنى البرلمان العراقي وخاض مباحثات مع رئيس مجلس النواب والتقى عددا من الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن حصة اقليم كوردستان في موازنة 2021.(النهاية)

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