الوفد الخليجي في البصرة والمحافظ يؤكد استعدادها لتنظيم خليجي 25

المستقلة/- نريمان المالكي /.. عقدت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، ظهر اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بمشاركة وفد الاتحادات الخليجية..

واعرب رئيس الوفد الخليجي(حميد الشيباني) عن ارتياحه بعد تفقد جوانب الملف الذي قدمه العراق لاستضافة بطولة خليجي 25 على ارض الواقع ،مثنيا على جهود الحكومة المحلية في البصرة بتنفيذ فقرات الملف بشكل جيد..

من جانبه اكد محافظ البصرة ( اسعد العيداني) أن الملاعب الثلاثة التي تم تقديمها في الملف، و الفنادق، و البنى التحتية، و جميع المرافق التابعة لها ستكون جاهزة قبل موعد البطولة..

كما اثنى على الدور الذي بذله الوفد و الملاحظات التي قدمها لانجاح استضافة خليجي 25 في البصرة..

 

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