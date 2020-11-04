الوفاق الوطني يتهم البرلمان بدس السم للشعب عبر تشريعاته

المستقلة ..اتهم حزب الوفاق الوطني العراقي مجلس النواب، بأنه “يدس للشعب السم في الطعام”.

وقال متحدث مخول باسم حزب الوفاق في تصريح صحفي تلقت (المستقلة) نسخة منه أن “مجلس النواب، يدس للشعب السم في الطعام، من خلال تشريعات تمس صميم حياته، ومستلزمات معيشته وثرواته وحقوق اجياله، واخرها قانون شركة النفط الوطنية المستقلة الذي قُرئ مؤخراً ومضمونه يؤدي الى تفريغ وزارة النفط من اساس واجباتها”.

وأشار الى “أن ارتهان عمليات الاستكشاف والاستخراج والتصفية والتصدير والبيع لشركة مساهمة خارج الاطار الاداري والمسؤولية الحصرية للوزارة المختصة، سيعني اول ما يعنيه ان المصدر الاول لثروة البلد قد اصبح بيد نفر من المساهمين المتسلطين على ثروات البلد ومقدراته”.

وأضاف “اذا علمنا ان ايرادات النفط والعمليات التكميلية لا تفي بحاجات العراق في الوقت الحاضر، فكيف بنا اذا تنازلنا عن كل او بعض ارباح هذه العمليات التي هي مصدر عيش رئيس لنا ولأبنائنا”.

وتابع بالقول “الويل لنا اذا لم نصلح مجلس النواب ليأتينا بصالحين يتولون امورنا وهذا سيكون واجبنا ومهمتنا أما ان نكون او لا نكون”.