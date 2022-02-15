الوظائف الأكثر طلباً في الإمارات خلال 2022

المستقلة /- كشف مؤشر فرص العمل الذي أجراه مؤخراً “بيت.كوم”، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط. بالتعاون مع “يوجوف”، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق. أن 76% من أصحاب العمل في الإمارات، ينوون تعيين موظفين جدد خلال عام 2022.

وبحسب مؤشر فرص العمل، تبحث معظم الشركات في الإمارات عن مهارات تواصل جيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية بنسبة 57%. والقدرة على العمل ضمن فريق 46%، والقدرة على العمل تحت الضغط 41%، بالإضافة إلى المهارات القيادية الجيدة 38%.

ويستند هذا المؤشر الذي يصدر مرتين سنوياً إلى دراسة متعمقة تهدف إلى قياس توفر الوظائف واتجاهات التوظيف السائدة. كما يسلّط الضوء على توجهات سوق العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجموعة المهارات والمؤهلات الأكثر طلباً، وفق صحيفة “البيان”.

وتعتبر وظائف تنفيذي التسويق بنسبة 18% وتنفيذي المبيعات 18% والمحاسب 17% ومدير المبيعات 17%. أكثر الأدوار الوظيفية طلباً من قبل أصحاب العمل في الإمارات خلال الربع المقبل.

كما تعتبر شهادات إدارة الأعمال 32% والهندسة 29% والتجارة 22%، المؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في الدولة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

موسم الرياض يدخل موسوعة جينيس

اخر الاخبار

بغداد: 3 حالات انتحار لنساء في يوم عيد الحب

اخر الاخبار

الوظائف الأكثر طلباً في الإمارات خلال 2022

اخر الاخبار

غالبية الأمريكيين يعتبرون السنة الأولى من ولاية بايدن فاشلة

اخر الاخبار

موسكو: لن نغزو أوكرانيا إلا إذا تم استفزازنا

اخر الاخبار

اليوم.. قمة نارية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني

اخر الاخبار

الدفاع الامريكية تؤكد.. اوكرانيا سترحب بالدعم الذي ستقدمه كوريا الجنوبية

اخر الاخبار

الدفاع الامريكية تؤكد.. اوكرانيا سترحب بالدعم الذي ستقدمه كوريا الجنوبية

اخبار العراق

التربية تحذر المتقدمين للامتحان الخارجي من الانسياق وراء المواقع إلكترونية

اخبار العراق

تحالف الفتح ينتقد اداء حكومة الكاظمي المالي

اخبار العراق

الاتحاد الكردستاني يؤكد.. برهم صالح هو المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بعد توجه المستثمرين لـ جني الارباح

اخبار العراق

احصائية : ارتفاع كبير للصادرات النفطية العراقية الى المصافي الصينية

اخر الاخبار

دراسة : الادوية اكبر مصدر لتلوث الانهار في جميع انحاء العالم

رياضية

أربع مواجهات في بغداد والنجف ضمن الجولة 21 من الدوري العراقي

اخر الاخبار

بايدن يناقش مع رئيس الوزراء البريطاني فرض عقوبات قاسية على روسيا

اخر الاخبار

طقس العراق : أجواء غير مستقرة تتمثل بسقوط الأمطار وهبوب رياح وتصاعد الاتربة