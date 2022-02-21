الوطنية: رفع سعر الدولار جاء بالاتفاق مع القيادات السياسية في اجتماع مع الرئاسات الثلاث

المستقلة/- أكد ائتلاف الوطنية ان تغيير سعر الصرف اتخذ اثناء اجتماع الرئاسات الثلاث مع القيادات السياسية في البلد وذلك قبل اكثر من سنة وثلاث اشهر.

وقال الائتلاف في بيان، تلقت (المستقلة) نسخة منه، تابعنا باستغراب كبير السجال الاعلامي بين مجلس النواب و وزارة المالية بخصوص سعر صرف الدولار وفي الوقت الذي كان هدف الجهتين هو المصلحة العامة، كنا نتمنى ان تكون هذه المخاطبات بعيداً عن الاعلام وعدم زج البلد بأزمة جديدة هو في غنى عنها.

وأشار الى ان اتخاذ قرار تغيير سعر الصرف جاء “عندما عجزت الحكومة حينها عن تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين الا عن طريق اتباع اجراءات واصلاحات حقيقية وكان من ضمنها تغيير سعر الصرف”.

وشدد على أنه ” ليس من الانصاف تحميل شخص او جهة مسؤولية هذا القرار”.

وأكد ائتلاف الوطنية ضرورة اتباع السياقات القانونية والدستورية في العلاقة مابين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعيداً عن اي مكاسب سياسية ضيقة هنا او هناك.