الوضع الخاص  بين أرمن قره باغ والآذريين في زنغازور الغربية

مختار فاتح بي ديلي

باحث في الشؤون التركية وأوراسيا

بدأنا في الفترة الاخيرة نسمع أصوات من أرمينيا عن وضع القانوني لناغورنو قره باغ هذا أمر غير مقبول وداعي للسخرية وخطير جدا على الوضع القانوني لاراضي أرمينيا نفسها.

جاء البيان على لسان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال كلمته في افتتاح منتدى باكو العالمي التاسع حول “التهديدات التي يتعرض لها النظام العالمي”.

وشدد الرئيس الرئيس إلهام علييف يقول : “بانها لا توجد وحدة إدارية تسمى” ناغورنو قره باغ “في أذربيجان ، وأي إشارة من قبل أرمينيا لهذه القضية ستؤدي إلى مواجهة جديدة .

وتابع بالقول “ألغيت منطقة ناغورني قره باغ التي كانت تتمتع بالحكم الذاتي بقرار من البرلمان الأذربيجاني في أواخر عام 1991 ، ولا يوجد مثل هذا الهيكل الإداري في أراضينا الان . لذلك ، فإن أي إشارة إلى الوضع القديم بعد تحرريها من الاحتلال الارميني لن تؤدي إلا إلى صراعات جديدة مع ارمينيا . يجب على الحكومة الأرمينية أن تفهم هذا وتتوقف عن محاولة إعادة كتابة التاريخ من الجديد.

التاريخ المتفق موجود بالفعل ، وكان نوعًا من الاتفاق الشفهي بيننا على أن لا أحد سيتحدث عن الوضع المناطق المتفق عليها سابقا وهذا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية إذا استمرت أرمينيا في التشكيك في وحدة أراضي الأذربيجانية ، فلن يكون أمام أذربيجان خيار آخر وستشكك في وحدة أراضي أرمينيا بدورها .

من وجهة نظر تاريخية ، لدينا المزيد من الحق في القيام بذلك ، لأن تاريخ القرن الماضي واضح حيث يظهر أنه في نوفمبر 1920،مزقت الحكومة السوفيتية منطقة زنغازور ،التي هي جزء تاريخي من أذربيجان ، وسلمتها إلى أرمينيا من دون حق.لذلك ، إذا طلبت أرمينيا بوضع حماية الأرمن في قره باغ ، فلماذا لا تطالب أذربيجان بوضع الأذربيجانيين من زنغازور الغربية الواقعهة الان ضمن أرمينيا. لأن هناك الكثير من الأذربيجانيين الذين استقروا هناك بشكل دائم . وبالتالي ، يمكن أن يؤدي إلى معضلة بين البلدين اذا تم النقاش حول تلك المواضيع القديمة .

وأضاف أن بيان بروكسل أوضح أن حقوق الأرمن الذين يعيشون في قره باغ وأمنهم مأخوذه بعين الاعتبار ، موضحا أنه سيؤخذ في الاعتبار حقوق وأمن السكان المحليين من الأرمن وغيرهم في قره باغ ، ونحن كنا ومازلنا نؤيد ذلك تماما.

“حيث ان إن حقوق وأمن الشعب الأذربيجاني بكل اطيافهم محفوظة ومكفولة في دستورنا “.

وتابع الهام علييف حديثه حول ذلك: ” أعتقد أن على الحكومة الأرمينية ألا تنسى دروس حرب قره باغ الثانية والتي استمرت 44 يوما حيث تم اخراج الارمن من المناطق المحتلة بالقبضة الحديدية للجيش الاذربيجاني الباسل وأن تدرس هذه الدروس جيدًا وأن تمتنع عن أي مطالبات غير محقة من تراب وطننا أذربيجان “.

هنا نذكر بانه عُقدت في الأشهر الثلاثة الأخيرة ثلاثة اجتماعات حول رسم الحدود وغيرها من القضايا (عُقد الاجتماع الأخير في 22 أيار / مايو) ، وناقش الطرفان القضايا المتعلقة باتفاق السلام بين البلدين.

في وقت سابق ، توسطت المحادثات بين البلدين بشكل رئيسي من قبل روسيا ، وقبل حرب قره باغ الثانية من قبل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا هم رؤساء المشاركون للمنظمة الدولية).

نذكر أيضا أنه في عام 2020 ، نتيجة لحرب قره باغ الثانية ، استعادت أذربيجان سيطرتها على جزء الكبير من منطقة ناغورنو قره باغ واستعادت 7 مناطق محيطة بها منها مدينة شوشا التاريخية . وفقًا لاتفاقية 10 نوفمبر (9 نوفمبر) من نفس العام (بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا) ، توقف القتال ، وتم نشر قوات حفظ السلام الروسية في ممر لاتشين وعلى خط التماس في قره باغ.

بداية نزاع حول منطقة قره باغ في عام 1988. وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين البلدين في عام 1994 ، وبقيت منطقة ناغورنو قره باغ الأذربيجانية و 7 مناطق مجاورة محتلة من قبل أرمينيا.