الوسط الفني يفجع بوفاة ممثل سوري قدير

المستقلة /- بعد معاناته مع المرض، فجع الوسط الفني في ​سوريا​، بوفاة الممثل السوري ​ناصر وردياني​ عن عمر ناهز 73 عامًا، بحسب ما نعاه نجله محمد وردياني، ووزارة الثقافة، ونقابة الفنانين.

وكان قد كتب الفنان الراحل عبر صفحته الخاصة قبل وفاته بأيام: “أعاني من شهر ونصف من المرض، شكرًا لكل الذين يعتبروني صديقهم، ويغضبون مني لأتفه الأسباب لأنني لم أسأل عنهم في موضوع يعتبر عادي، ولم يكلف أحدهم عناء السؤال عني.. شكراً للكبار”.

ناصر وردياني، من مواليد مدينة حلب، بدأ مشواره الفني في عام 1968، وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، وعدة أعمال إذاعية، ومن أشهر أعماله: نهاية رجل شجاع، خان الحرير، العبابيد، أخوة التراب، ربيع قرطبة، سيرة آل الجلالي، التغريبة الفلسطينية، باب المقام، بروكار وفتح الأندلس، وغيرها.

وناصر لديه 4 أبناء، وهو شقيق الممثل الراحل رياض وردياني الذي توفي في كندا عام 2017.

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