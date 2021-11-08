الوسط الفني يفجع بوفاة فنان مصري معروف

المستقلة /- خلال عملية جراحية فاشلة، توفي الفنان المصري أحمد عبد الحي، وفجع الوسط الفني بفقدان الفنان الذي ترك بصمة بارزة في الفن.

وفي التفاصيل، كان الفنان يخضع لعملية جراحية في معهد ناصر، وأعلن أحد أصدقائه عبر منشور على فيسبوك كتب في: “صديقنا الفنان أحمد عبد الحي زوج صديقتنا الفنانة سلوى عزب هيعمل عملية في معهد ناصر، محتاجين 10 متبرعين بالدم ضروري، دعواتكم بالشفاء العاجل وإن العملية تنجح بمشيئة الله”.

ولكن توفي الفنان احمد عبد الحي قبل اكمال العملية، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل، أمس بعد صلاة العصر في مسجد مستشفى معهد ناصر، ونعاه عدد كبيرمن الفنانين والجمهور.

درس احمد عبد الحي المسرح، وقدم عدداً من الأعمال المسرحية حتى خطا أولى خطواته تجاه الاحتراف، حيث شارك على مدار مشواره الفني في مجموعة كبيرة من الأعمال منها: صعيدي في الجامعة الأمريكية، أرض الخوف، بالشمع الأحمر، الجماعة، وغيرها الكثير من الأعمال.