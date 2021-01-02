الوجه المشرق لسنة 2020 في العراق .. تفاصيل لم نعرفها الا بعد انتهاء العام

المستقلة /- سرى جياد/ هل كان عام 2020 سلبي حقا، ام له وجه آخر، نبتت في اعماقنا تساؤلات كثيرة عميقة هل سنفقد رفاهيتنا وان تتبدل أحوال العالم الصغير، وماهو المجهول الذي ينتظرنا.

الكثير وجد السنة المنصرمة سنة شؤم والم ، بحثنا عن من لديه وجهة نظر تطيب خاطر هذه السنة التي رحلت غير مأسوف عليها من البشر.

يتحدث الكاتب والباحث في الشأن العراقي شيروان شميراني للمستقلة : كانت سنة صعبة على الاغلب الاعم من الناس، لكن بالنسبة لي كانت فترات الاستجمام و اخذ قسط كبير من الراحة الجسمية و النفسية، أجبرتني واجبرت الناس على ان للحياة معنى آخر غير الماديات و الملموسات، توقف الحركة جعلتني على ثبات القناعة بالبحث عن الذات الداخلية بالتزامن مع الانقطاع عن الحياة الروتينية الصاخبة و ان السعادة لا تكمن في المحسوسات ، تحققت لي غاية كبرى و هي فتح باب الدخول الى مرحلة الدراسات العليا و هي نعمة كبيرة ينبغي شكر الله عليها.

واردف.. ما صدمني في العراق هو ان فترة الحجر الصحي ابانت عن جانب خفي من الفيروس البشري الذي اصاب العقل و الضمير الانساني عبر مارأيته من عنف عائلي خاصة في المدن الجنوبية و لن انسى ابدا حادثة حرق الملاك الزبيدي في مدينة النجف و تفرج اهل زوجها عليها و هي تحترق بالنيران المشتعلة، فظهر امامي و امام الاخيرين الطبيعة البشرية الشيطانية و الطينية في اجلى صورها بعد ان ازاح كورونا الستار عن الحقيقة الدفينة.

من جانبها تتحدث استاذة الاقتصاد سلامة سميسم : ٢٠٢٠ كانت محملة بالمتاعب وتمخضت بالصعوبات ليس على العراق فحسب بل على العالم كله لكن ما صار لدينا رغم كل المصاعب الصحية و السياسية والإقتصادية إستطاع الشعب العراقي ان يضمن له صوتا وهذا الصوت الذي اسقط رئاسة وزراء كاملة وسيبقى هذا انذار خطر مع كل من يحاول ان يتمادى مع ان العراقين مازالوا اصحاب الضمير الحي ومازالوا يقدرون حتى وان حاول البعض تفتيتهم واختلاق الازمات الطائفية والصراعات العرقية والمحاصصة اللا انه بالتالي المعدن العراقي سيغلب نتأمل الصحة والسلامة للجميع وموقف العراقيين من كورونا اصلا يبين انهم ناس يناضلون من اجل البقاء مهما كانت كورونا وغيرها حتى الكورونا السياسية لن يستطيع احد ان يغلب العراقيين انهم كما يقال عنهم بالإنكليزية Survival.

اما الدكتور هيثم العبيدي طب صحة الاسرة ابدى وجهة نظره بطريقة طبية وقال : في كل الأزمات توجد سلبيات وبالمقابل توجد إيجابيات تنتج عن مخاض المجتمع بدخوله بهذه الازمة مثلا فترة الحظر كان هناك وقت لكثير من العوائل لتجتمع وتكون روابط أسرية قوية ومراجعة امورها العامة ووقت اكثر لارباب العوائل الذين كانوا موظفين للجلوس مع العائلة فترات طويلة امتدت الى شهرين كان لها نتائج ايجابية على نفسيات الأطفال والعوائل من الأمور الأخرى، كان جلوس الناس في البيت وقت لاستلام التوعية الصحية والمعلومات الطبية التي انتدفقت في هذه الفترة وبالتالي تم تصحيح مسار اللايف ستايل اونمط الحياة لكثير من الناس عن طريق تغييرنمط الاكل او استخدام المكملات الغذائية من فيتامينات وتعرض للشمس اصبحت لديهم معلومات لم تمر سابقا و بالتالي أصبح هناك تطور بالوعي الصحيح.

واستدرك انه تم اكتشاف الأمراض المزمنة لاشخاص بالصدفة عن طريق فحصهم لكورونا وبداوابتنظيم جداول غذائية لهم تم الإطلاع على تجارب الدول الأخرى والانظمة الصحية بالعالم ومراجعة النظام الصحي ومتابعة ماهو المفيد والمضر كانت هناك نقاط ايجابية وسلبية افادتنا كثيرا بتطوير وضعهم الصحي وتم الانفتاح على العالم عن طريق برنامج الزوم واللقاءات والمؤتمرات اون لاين وتطوير الواقع الصحي المعلومات وكذلك في بقية القطاعات الأخرى كان هناك تواصل مع العالم وتحديث المعلومات في كل القطاعات زاءدا الى المرضى الذين تشافوا من المرض اصبحت لديهم مناعة.

يضيف المحامي محمد الهلالي:هذا السنه كانت صعبه جدا علئ جميع اطياف الشعب العراقي منها امراض كورونا وشهداء التظاهرات وغيرها احداث نأمل ان تكون 2021سنه خير،عن إيجابيات السنة المنتهية تبلورت بانتفاضة الشعب العراقي ضد شركات التجديد وصحوتهم وايضا علئ الصعيد العالمي هو طرح لقاح فيروس كورونا وبعض التطورات الطبية التي نامل ان تكون نتائجها خير.