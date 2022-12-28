الواتساب سيوقف خدمة الرسائل عن 49 طرازا من الهواتف الذكية
المستقلة/- أعلنت شركة “واتس آب” توقف تطبيقها عن العمل لدى الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية في غضون أيام قليلة.
وستتوقف خدمة الرسائل الشهيرة عن دعم 49 طرازا مختلفا من الهواتف الذكية اعتبارا من الأسبوع المقبل.
ونظرا لإطلاقه إصدارات جديدة ومحدثة من الهواتف الذكية كل عام، فإن الأجهزة القديمة لن تدعم تطبيق “واتس آب” بعد الآن، وفقا لرؤساء الشركة المملوكة لـ”ميتا”.
وقال متحدث باسم “واتس آب”: “لمواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا، نتوقف بشكل روتيني عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردنا لدعم أحدث الأنظمة. وإذا توقفنا عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، فسيتم إخطارك وتذكيرك عدة مرات لترقية جهازك لمواصلة استخدام واتس آب”.
ومن المنتظر أن يتوقف التطبيق، الذي يملك أكثر من مليوني مستخدم، عن العمل في الطرازات القديمة من هواتف عدد من العلامات التجارية الشهيرة، بما في ذلك “آبل” و”سامسونغ” و”هواوي”، بداية من 31 ديسمبر.
ولن يكون “واتس آب” متاحا في 49 هاتف ذكي، حيث لاحظ المطورون أن هذه الأجهزة قد لا تتيح أحدث تحديثات الأمان اللازمة لتشغيل الخدمة.
ومع ذلك، هذا لا يعني أن “واتس آب” سيتوقف عن العمل تماما على الأجهزة القديمة، بل لن يقوم المطورون بإصدار تحديثات منتظمة بعد الآن. وهذا يعني أن الأخطاء أو المشكلات الأخرى، التي تظهر على هذه الأجهزة، لن يتم إصلاحها بعد الآن.
WHATSAPP WILL STOP WORKING ON THESE SMARTPHONES STARTING DEC 31
Despite being one of the most widely used instant messaging programs, WhatsApp may not always work on older devices due to the large number of platforms it needs to support. Some old, out-of-date phones will pic.twitter.com/ccm1cwA8SP
— Voice Of Meta-VOM (@Voiceofmeta) December 28, 2022
وقال مسؤولو “واتس آب” في بيان: “الأجهزة والبرامج تتغير كثيرا، لذلك نقوم بانتظام بمراجعة أنظمة التشغيل التي ندعمها ونقوم بإجراء التحديثات. وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضا على آخر تحديثات الأمان، أو قد تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل واتس آب. ولاختيار ما نتوقف عن دعمه، نقوم كل عام، مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم والتي لا يزال يستخدمها أقل عدد من الأشخاص”.
وقد يتمكن المستخدمون من تحديث نظام التشغيل على هواتفهم القديمة والاستمرار في استخدام “واتس آب” كالمعتاد، ولكن بالنسبة للأجهزة القديمة جدا، بحيث لا يمكن تحديثها إلى أنظمة تشغيل جديدة، سيحتاجون إلى شراء هاتف جديد.
وتوصي شركة “واتس آب” بأن يكون لدى مستخدمي “آبل” نظام iOS 9 وما فوق، بينما يتطلب أندرويد تثبيت الإصدار 4.3 والإصدارات الأحدث، للاستمرار في تلقي الدعم.
وبعد 31 ديسمبر، لن تعمل أي هواتف بها برامج أقدم من تلك الهواتف بشكل موثوق.
وتشمل الهواتف التي لن يدعمها “واتس آب”:
iPhone 5
iPhone 5C
Archos 53 Platinum
Grand S Flex ZTE
Grand X Quad V987 ZTE
HTC Desire 500
Huawei Ascend D
Huawei Ascend D1
Huawei Ascend D2
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend P1
Quad XL
Lenovo A820
LG Enact
LG Lucid 2
LG Optimus 4X HD
LG Optimus F3
LG Optimus F3Q
LG Optimus F5
LG Optimus F6
LG Optimus F7
LG Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L4 II
LG Optimus L4 II Dual
LG Optimus L5
LG Optimus L5 II
LG Optimus L5 II Dual
LG Optimus L7
LG Optimus L7 II
LG Optimus L7 II Dual
LG Optimus Nitro HD
Memo ZTE V956
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy S3 Mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Xcover 2
Sony Xperia Arc S
Sony Xperia miro
Sony Xperia Neo L
Wiko Cink Five
Wiko Darknight ZT
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