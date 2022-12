الواتساب سيوقف خدمة الرسائل عن 49 طرازا من الهواتف الذكية

المستقلة/- أعلنت شركة “واتس آب” توقف تطبيقها عن العمل لدى الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية في غضون أيام قليلة.

وستتوقف خدمة الرسائل الشهيرة عن دعم 49 طرازا مختلفا من الهواتف الذكية اعتبارا من الأسبوع المقبل.

ونظرا لإطلاقه إصدارات جديدة ومحدثة من الهواتف الذكية كل عام، فإن الأجهزة القديمة لن تدعم تطبيق “واتس آب” بعد الآن، وفقا لرؤساء الشركة المملوكة لـ”ميتا”.

وقال متحدث باسم “واتس آب”: “لمواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا، نتوقف بشكل روتيني عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردنا لدعم أحدث الأنظمة. وإذا توقفنا عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، فسيتم إخطارك وتذكيرك عدة مرات لترقية جهازك لمواصلة استخدام واتس آب”.

ومن المنتظر أن يتوقف التطبيق، الذي يملك أكثر من مليوني مستخدم، عن العمل في الطرازات القديمة من هواتف عدد من العلامات التجارية الشهيرة، بما في ذلك “آبل” و”سامسونغ” و”هواوي”، بداية من 31 ديسمبر.

ولن يكون “واتس آب” متاحا في 49 هاتف ذكي، حيث لاحظ المطورون أن هذه الأجهزة قد لا تتيح أحدث تحديثات الأمان اللازمة لتشغيل الخدمة.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن “واتس آب” سيتوقف عن العمل تماما على الأجهزة القديمة، بل لن يقوم المطورون بإصدار تحديثات منتظمة بعد الآن. وهذا يعني أن الأخطاء أو المشكلات الأخرى، التي تظهر على هذه الأجهزة، لن يتم إصلاحها بعد الآن.

Despite being one of the most widely used instant messaging programs, WhatsApp may not always work on older devices due to the large number of platforms it needs to support. Some old, out-of-date phones will pic.twitter.com/ccm1cwA8SP

