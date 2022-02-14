الهيئة العامة للجمارك : إجراء كشوفات عن الحاويات المتروكة في الموانئ العراقية

المستقلة/- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، تشكيل لجنة لإجراء كشوفات على الحاويات المتروكة في عدد من الموانئ العراقية.

وقال مدير عام الجمارك شاكر محمود الزبيدي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، إنـه “وجـه بتشكيل لـجـنـة لإجــــراء كــشــف عــلــى الــحــاويــات المــتــروكــة والمـضـبـوطـة بــقــرار قـضـائـي”، مـوضـحـا أنــه “أصـــدر إعماما للمراكز الـجمركية فـي مـوانـئ أم قـصـر الأربـعـة وخــور الـزبـيـر وأبــو فـلـوس بالعمل على إجـراء مسوحات عاجلة على الحاويات المــذكــورة لـغـرض حـسـم قـضـايـاهـا وفـق المادتين 262 و263”.

 

وأشــار الـزبـيـدي إلــى أن “إجـــراءات البيع ستتخذ وفق نظام بيع الأمـوال المتروكة والمصادرة رقم 14 لسنة 1985 المتضمن بيع البضائع والأشياء ووسائط النقل التي آلت ملكيتها لإدارة الجمارك نتيجة حجز أو تسوية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقا لاحكام قانون الجمارك”، مبينا أن “التوجيهات استثنت الحاويات المصنفة بالخطرة من إجـراء البيع، وسيتم نقلها إلى الوزارات والشركات التي تستخدمها في صناعاتها”.

 

وتوقع الزبيدي، أن “يصل عـدد الحاويات المتروكة بـعـد جــردهــا فــي المــوانــئ إلــى أكـثـر من 2000 حاوية”، موضحاً أن “الجمارك سبق وأن عملت بالتنسيق مـع لـجـنـة مكتب رئيس الــوزراء لتنفيذ الـقـرار 211 لسنة 2020 لإخـــلاء المــوانــئ مــن الــحــاويــات الـحـكـومـيـة الـتـي بـلـغـت أكـثـر مـن 1250 حاوية كانت مكدسة في موانئ أم قصر”.

 

وتـأتـي هـذه الإجـــراءات، فـي الـوقـت الـذي تــعــانــي فــيــه خــطــوط المــلاحــة ومــوانــئ الـبـصـرة مـن تـكـدس حــاويــات البضائع المــتــروكــة والمــضــبــوطــة عــلــى الأرصــفــة والساحات، وفق الصحيفة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

الاخبار

وسط مخاوف الغزو الروسي … أسعار النفط نحو أعلى مستوياتها بـ7 سنوات

الاخبار

الهيئة العامة للجمارك : إجراء كشوفات عن الحاويات المتروكة في الموانئ العراقية

الاخبار

3% نسبة مساهمة القطاع الصناعي في العراق

اخر الاخبار

أوروبا توقف تحقيقا في الغاز القطري

اخر الاخبار

أسعار الذهب تتراجع عن أعلى مستوياتها مع ارتفاع الدولار

اخر الاخبار

القبض على 3 متهمين لتنفيذهم “دكة عشائرية” شمال غرب العاصمة بغداد

اخر الاخبار

مواصفات وأسعار أفضل السيارات من التسعينيات

اخر الاخبار

مواصفات وأسعار أفضل السيارات من التسعينيات

اخر الاخبار

شرطة نينوى: القبض على 6 أشخاص بتهمة تزوير العملة وترويج العملة المزيّفة

اخر الاخبار

شوربة سهلة الصنع للتخلص من دهون البطن والأرداف

اخبار الاردن

مؤشر إبسوس: تشاؤم مستمر تجاه مستقبل الاقتصاد الأردني

اخر الاخبار

شركة الاتصالات : شمول مناطق جديدة في العاصمة بغداد بخدمات الكابل الضوئي

اخر الاخبار

شهيد و10 اصابات بجنين الليلة

اخر الاخبار

شحنات أسلحة أمريكية جديدة إلى أوكرانيا

اخر الاخبار

الرئيس الأوكراني يدعو بايدن لزيارة كييف

اخر الاخبار

11 إصابة بعملية طعن في أميركا

اخر الاخبار

حكاية برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس