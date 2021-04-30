الهيئة التطبيعية تجري قرعة دوري التأهيل لاندية الدرجة الاولى

المستقلة / علي النصر الله / .. أقامت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي مراسيم قرعة دوري الدرجة الاولى للموسم ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ وبحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي و رئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان اضافة الى ممثلي الاندية المتأهلة والبالغ عددها (٢٨) نادياً “.

وقال نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي كربلاء عبد الامير هويدي في تصريح صحافي لـــــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، إن “اندية الدرجة الاولى والتي تأهلت حسب نتائج القرعة لخوض مباريات دوري التأهيل للدوري الممتاز هي (٢٨) فريقا “.

وأوضح إن “تقسيم الفرق كانت الى مجموعتين كل مجموعة تضم (١٤) فريقا سيلعبون بنظام دوري الدرجة الاولى ولمرحلة واحدة ، حيث سيلعب كل فريق (١٣) مباراة “.

وأشار سيترشح ” بطل المجموعة الاولى وبطل المجموعة الثانية بشكل مباشر للدوري الممتاز ، فيما سيلعب صاحب المركز الثاني في المجموعة الاولى مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية مباراتين ذهاب وإياب ، والفائز منهما سيلعب مع صاحب المركز ١٨ في الدوري الممتاز ، وإن مباريات دوري الدرجة الاولى للمجموعة الاولى ستنطلق الاثنين المقبل “.