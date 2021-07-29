الهند تطلب من العراق والسعودية رفع ضمان ائتمان اعلى لاستيراد النفط

المستقلة /- طلبت الهند من العراق والسعودية ودول اخرى التي تستورد منها النفط برفع ضمان ائتمان اعلى لاستيراد النفط.

وقال وزير الدولة الهندي للنفط والغاز الطبيعي رامسوار تيلي، في تصريحات له اليوم الخميس، إن بلاده طلبت من منتجي النفط الخام تحديد أسعار معقولة للنفط وتوفير شروط تجارية أفضل منها رفع ائتمان اعلى في استيراد النفط.

وأضاف أن “مفاوضات مشتركة جرت بين وزارة النفط والغاز الطبيعي ومؤسسات القطاع العام النفطية مع شركات النفط الوطنية لدول غرب آسيا من بينها العراق والسعودية المصدران الرئيسيان للهند، للحصول على عقود مناسبة الأجل، مثل إدراج أحجام اختيارية في العقود الآجلة، وتعزيز حد الائتمان لمؤسسات القطاع العام النفطية في استيراد النفط الخام”.

وتوفّر معظم الدول المصدّرة للنفط مثل السعودية والعراق مدة ائتمان مدتها 30 يوماً (وهي المدة التي يتعين خلالها سداد قيمة النفط المشتراة)، وترغب الهند في زيادة هذه المدة.

وكانت إيران قد قدمت مدة ائتمان مدتها 90 يوماً، قبل أن توقف العقوبات الأميركية صادراتها في عام 2019.

وقفزت أسعار البنزين والديزل إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء الهند، بعد الارتفاع المتواصل في أسعار النفط عالمياً منذ مطلع شهر مايو/أيار.

ويُباع البنزين بالتجزئة فوق 100 روبية (1.34 دولارًا) للتر في 6 ولايات، حسبما أفادت صحيفة “ذا إيكونوميك تايمز” الهندية المحلية.

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