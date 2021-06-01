الهلال السعودي يعين مدربا جديدا

المستقلة/- أعلن نادي الهلال السعودي، التعاقد رسميا مع المدرب البرتغالي، ليوناردو جارديم.

وظل جارديم (46 عاما) بلا فريق منذ إقالته من تدريب موناكو الفرنسي في ديسمبر/كانون أول 2019.

ونشر الهلال، تغريدة بعنوان (إلى الرياض.. إلى الهلال)، كإعلان للتعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

وأعقبها الزعيم، بصورة رحب فيها بمدربه: “أهلا ليوناردو جارديم”، قبل أن يعيد تغريدها جارديم عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، وسط تفاعل كبير من جميع الهلاليين وإشادتهم بالتعاون معه.

وقال جارديم في مقطع فيديو “أهلا بالجميع، أنا قادم للرياض، لتدريب الهلال، أراكم قريبا”.

ويمتد عقد جارديم الذي سيقود كتيبة الزعيم، لمدة عام واحد، مع أفضلية التمديد لعام آخر، وسط تكفل الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي بالنادي، بالصفقة

وحسب تقارير صحفية، فإن جارديم سيتقاضى نحو 32 مليون ريال سعودي في الموسم.

وينتظر أن يصل جارديم إلى الرياض، قبل عودة اللاعبين بأسبوع، والتي سيتم تحديد موعدها لاحقا.

ويضم طاقم المدرب البرتغالي جارديم، مساعد أول أنطونيو مانويل، وخوسيه أراجو مساعد ثانٍ، ونيلسون كانديدو مدربا للياقة، وميجيل ريبيرو محلل أول، وديوجو جيلهيرمي.

ويملك المدرب البرتغالي، سيرة ذاتية مر خلالها بأندية كبرى مثل براجا وسبورتنج لشبونة في البرتغال، وأولمبياكوس اليوناني.

كما قاد جارديم، فريق موناكو للتتويج بلقب الدوري الفرنسي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017.