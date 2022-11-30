الهلالي تؤكد: للنساء دور  كبير في تحقيق الامن

ندوة وزارة الدفاع عن المرأة

المستقلة / علي النصر الله / .. أكدت رئيس لجنة المرأة في مجلس النواب النائب ابتسام الهلالي ، مساء الاربعاء ،  إن “للنساء  دور  كبير في تحقيق الأمن لحدوث تطورات كثيرة في عمليات الامن الحديث “.

وقالت الهلالي في تصريح على هامش مشاركتها  المؤتمر الذي أقامته وزارة الدفاع قسم تمكين المرأة  بعنوان ( النساء في قطاع الأمن  في رحاب جامعة الدفاع للدراسات العسكرية ) إن  “المرأة  متواجدة في جميع صنوف القوات الامنية “.

وأشارت الى “ضرورة الدعم والاهتمام بالكوادر النسائية في وزارة الدفاع  وبقية الوزارات من قبل رئيس الوزراء والوزراء للدور الريادي التي تقوم به المرأة “.

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