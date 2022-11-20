الهركي: حقيبتا “الاعمار والبيئة” قد تحسم من خلال حكومة السوداني

المستقلة/- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي، ان حقيبتي الاعمار والبيئة قد يحسمهما رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في حال استمرار الاتحاد والديمقراطي في عدم التباحث حول المنصبين.

وقال الهركي في تصريح صحفي تابعته المستقلة ان “الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لاتوجد بينهما مباحثات بخصوص منصبي وزارتي الاعمار والبيئة حتى هذا اليوم، حيث مازال الامر معلقا ولم يحسم بعد”.

وأضاف ان “الفترة المقبلة قد تشهد حوارات بين الاتحاد والديمقراطي لعودة الملفات الخلافية العديدة بين الحزبين ومن ضمنها مايتعلق بحسم المناصب الوزارية بين الجانبين”.

وبين ان “عدم حسم الحزبين للحقيبتين الوزاريتين يعني عدم ترشيح أية أسماء لكل حقيبة من الحزبين، وفي حال لم يتم التوصل مع الديمقراطي الى اتفاق حول هذين المنصبين فأن رئيس الوزراء له الخيار في صلاحية حسم الحقيبتين”.