الهركي : تقارب بين الاتحاد والديمقراطي من اجل اختيار رئيس الجمهورية

المستقلة /- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، احمد الهركي، الخميس، وجود أجواء إيجابية بين الاتحاد والديمقراطي من اجل حلحلة الازمة الراهنة والذهاب باتجاه اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية، خصوصا ان بافل طالباني موجود في بغداد من اجل الاتفاق على العملية السياسية بشكل عام.

وقال الهركي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “هناك أجواء إيجابية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي منذ بداية شهر آب الماضي، بعد لقاء رئيس الاتحاد بافل طالباني بمسعود بارزاني في أربيل، واليوم فأن طالباني موجود في بغداد من اجل حسم الحراك السياسي لانهاء الازمة الراهنة”.

وأضاف ان “موفد الحزب الديمقراطي زار السليمانية لاكثر من مرة من اجل التباحث حول الكثير من الملفات، وبالتالي فأن هناك حراكا سياسيا لترطيب الأجواء وحلحلة العقبات للذهاب باتجاه اختيار رئيس الجمهورية”.

وأوضح الهركي، ان “الأجواء الإيجابية بين الاتحاد والديمقراطي، لم تصل مرحلة الاتفاق النهائي على مرشح تسوية بين الطرفين لتقديمه للبرلمان والتصويت عليه لرئاسة الجمهورية”، لافتا الى ان “الاتحاد مازال مصراً على ترشيح برهم صالح للمنصب الرئاسي”.