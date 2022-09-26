الهركي : الاتحاد لم يغير برهم صالح كمرشح للمنصب الرئاسي

المستقلة /- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي، ان الاتحاد لم يغير برهم صالح كمرشح للمنصب الرئاسي، لافتا الى ان هناك اتفاق وإرادة على الذهاب لبغداد بمرشح واحد كي يتم التصويت عليه داخل البرلمان.

وقال الهركي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الاكراد من الممكن ان يذهبوا الى بغداد بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية ولكن لايوجد اتفاق نهائي يتعلق بهذه الجزئية، الا ان الإرادة موجودة للذهاب بمرشح واحد الى العاصمة للتصويت عليه داخل البرلمان”.

وأضاف ان “هناك تداخل فيما يحصل بالاقليم وما يجري في بغداد، والأيام المقبلة قد تشهد حسم الأمور والتوجه الى بغداد بمرشح واحد من اجل التصويت عليه”.

وبين ان “برهم صالح مازال مرشحا للاتحاد الوطني الكردستاني ولم يتم اختيار او طرح اسم بديل لتقديمه كمرشح للمنصب الرئاسي”، لافتا الى أهمية “حسم الأمور داخل البيت الشيعي من خلال عقد اجتماع ثلاثي في الحنانة كي تكون الحكومة اكثر قوة وتأييد من اجل المضي بالاستحقاقات الدستورية”.

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