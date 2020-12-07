الهجرة توافق على اقامة مشاريع تعليمية وصحية للنازحين الباقين في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الاثنين، عن وجود نسبة كبيرة من العوائل النازحة قد اختاروا البقاء في كربلاء رغم العودة الطوعية لبعض النازحين وغلق المخيم الرئيسي في المحافظة.

وذكر الخطابي في تصريح صحافي لـــــ (المستقلة) عقب مشاركته اجتماع اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين الذي عقد في مقر الوزارة برئاسة الوزيرة ايفان فائق جابرو، ناقشنا آليات عمل رعاية النازحين وموضوع غلق المخيمات ودعم الوزارة للمحافظة لما قدمته من أعمال استثنائية لرعاية النازحين “.

وقال إن “وزارة الهجرة والمهجرين وافقت على الطلب الذي قدمناه خلال الاجتماع بإقامة مشاريع وبنى تحتية في مجال التعليم، والصحة، للنازحين الذين قرروا البقاء في المحافظة “.