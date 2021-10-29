الهجرة تنفي نزوح اعداد جديدة من قرى المقدادية

المستقلة/- نفت وزارة الهجرة والمهجرين ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن نزوح عوائل جديدة من قرى قضاء المقدادية في محافظة ديالى.

وقالت الوزارة في بيان “في الوقت الذي ننفي فيه هذه المعلومات جملة وتفصيلا بعد الاتصال بالقيادات الأمنية والتأكد من عدم وجود مثل هكذا اخبار لغاية ألان ، فإننا ندعو وسائل الإعلام الى توخي الدقة في نقل الأخبار والتأكد من مصدرها الرسمي”.

وعت الوزارة الى “تجنب إثارة حالة من الرعب والخوف بين الناس في هذا الظرف الحساس”.