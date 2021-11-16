الهجرة تقدم مشروعا لمعالجة مشكلات النازحين في الدول العربية

المستقلة/- ترأست وزارة الهجرة والمهجرين، الجلسة الثانية  في اجتماع لجامعة الدول العربية، لمناقشة مشروع مقدم من الوزارة، يسعى لعقد اتفاقية بين الدول العربية  لحماية ومساعدة النازحين .

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن، الدائرة القانونية ، ترأست وفدا ضم ممثلي من خبراء  عرب من وزارتي العدل والداخلية من الدول العربية وتم  عقد اجتماع  بمقر الجامعة في جمهورية مصر العربية للفترة من 14-15/تشرين الثاني-نوڤمبر/2021، لمناقشة  مشروع اتفاقية عربية خاصة.

وبين أن، المشروع  الذي قدمته وزارة الهجرة والمهجرين يهدف لعقد اتفاقية بين الدول العربية ، لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية مشيرا إلى أنه، وأثناء الاجتماع تم اختيار ممثل الهجرة معاون مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة الدكتور صفاء حسين رئيسا للجلسة الثانية  والتي تم خلالها بحث  بنود ومواد الاتفاقية وحسب أراء وملاحظات المجتمعين .

كما ورحب جميع ممثلي  الدول العربية بالموقف العراقي وتجربتهم  في معالجة أزمة النزوح في العراق وكيفية تعامل وزارة الهجرة والمهجرين والوزارات الساندة في حل مشاكل النازحين، وتوفير متطلبات معيشتهم فضلا عن استعراض كيفية التعامل مع الأزمات الناتجة عن العمليات العسكرية، أو الكوارث ونجاح الوزارة في ملف غلق المخيمات وإعادة النازحين طوعيا لمناطق سكناهم الأصلية.

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