الهجرة تعمل على عودة 2000 أسرة نازحة إلى مناطقها في صلاح الدين

المستقلة /- تعمل وزارة الهجرة والمهجرين مع الجهات الأمنيَّة على تسوية المشكلات العشائرية التي تقف عائقاً أمام عودة 2000 أسرة نازحة إلى مناطقها في محافظة صلاح الدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة:إنَّ “الأسر المذكورة مازالت تقطن في مخيمات ضمن محافظة السليمانية، والتي تضم أسراً نازحة من مناطق جنوب صلاح الدين، تعمل الوزارة على ضمان عودتها طوعاً إلى مناطق سكناها الأصلية”.

وأضاف أنَّ تلك الأسر وغالبيتها من عشيرة (الحشمتية)، لا تروم العودة إلى مناطقها الأصلية التي هجرتها منذ أعوام، بسبب خلافات أسرية عشائرية، ما دعا الوزارة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية والحشد الشعبي من أجل حل هذه الخلافات ضماناً لعودتها طوعاً إلى مناطقها، كاشفاً عن تسجيل حركة عودة خلال الأيام الماضية بشكل وجبات بين 50 إلى 100 أسرة، وبدعم من الجهات الأمنية.

وكانت الوزارة قد أعلنت نجاحها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بمنح أكثر من 54 ألف وثيقة رسمية بين جنسية وشهادة جنسية وتموينية وبطاقة سكن وبطاقة وطنية للنازحين، ممن فقدوها أثناء نزوحهم، والتي شملت النازحين ممن يقطنون المخيمات إضافة إلى العائدين والمندمجين بالمناطق التي نزحوا لها.